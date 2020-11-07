Об этом сообщает издание New Atlas.
Планета K2-141b впервые была обнаружена в 2018 году космической обсерваторией NASA Кеплер. Теперь же ученые смоделировали атмосферу и погоду на K2-141b.
Компьютерную симуляцию погодных условий на экзопланете провела группа ученых из Университета Макгилла, Йоркского университета, а также Индийского института научного образования.
Полученная картина является одной из самых экстремальных, которую только можно представить.
Так, экзопланета K2-141b принципиально отличается от Земли, так как ее поверхность, океан и атмосфера состоят из горных пород.
Моделирование показало, что на K2-141b могут идти дожди из камней, ветры дуют с огромной скоростью (более 5000 км/ч), а огромные участки поверхности покрыты океаном магмы глубиной около 100 километров, сообщает издание Phys.org.
Планета примерно на 50% больше нашей Земли и в 5 раз плотнее. У нее самый короткий год из всех известных: K2-141b облетает свою родную звезду каждые 6,7 часа.
Ученые предполагают, что из-за такой близости к звезде на планете очень высокая температура.
K2-141b, предположительно, имеет систему, аналогичную круговороту воды на Земле: разница в том, что на этой экзопланете круговорот состоит не из воды, а из камней.
Около двух третей экзопланеты постоянно залиты светом. Дневная сторона нагревается до 3 тысяч градусов по Цельсию, в результате чего на поверхности K2-141b образовались огромные океаны лавы глубиной 100 км.
Таких температур достаточно, чтобы фактически испарить горные породы, создавая атмосферу, в основном состоящую из диоксида кремния.
При этом ночная сторона экзопланеты постоянно остается в тени. Температура там опускается ниже -200 градусов по Цельсию.
Такой контраст температур создает невероятно сильный ветер, который дует со скоростью более 5 тысяч км/час.
Эти сверхзвуковые ветра переносят испаренные камни на ночную сторону K2-141b, где они охлаждаются, конденсируются и падают каменистым дождем.
Ученые рассчитывают в будущем проверить правильность своих догадок относительно погодных условий на K2-141b. В этом им может помочь космический телескоп имени Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год.
Тем временем в Сети уже начали сравнивать K2-141b с планетой Мустафар из киновселенной “Звездных войн”, по поверхности которой также текли многочисленные потоки лавы.
- Ранее астрономы NASA с помощью телескопа “Хаббл” обнаружили планету WASP-121b, которая раскалена настолько, что с ее поверхности испаряются тяжелые металлы.