На сегодняшний день ученые обнаружили более 4 тысяч экзопланет. Последним таким пополнением является раскаленная планета K2-141b.

Об этом сообщает издание New Atlas.

Планета K2-141b впервые была обнаружена в 2018 году космической обсерваторией NASA Кеплер. Теперь же ученые смоделировали атмосферу и погоду на K2-141b.

Компьютерную симуляцию погодных условий на экзопланете провела группа ученых из Университета Макгилла, Йоркского университета, а также Индийского института научного образования.

Полученная картина является одной из самых экстремальных, которую только можно представить.

Так, экзопланета K2-141b принципиально отличается от Земли, так как ее поверхность, океан и атмосфера состоят из горных пород.

Моделирование показало, что на K2-141b могут идти дожди из камней, ветры дуют с огромной скоростью (более 5000 км/ч), а огромные участки поверхности покрыты океаном магмы глубиной около 100 километров, сообщает издание Phys.org.

Планета примерно на 50% больше нашей Земли и в 5 раз плотнее. У нее самый короткий год из всех известных: K2-141b облетает свою родную звезду каждые 6,7 часа.

Ученые предполагают, что из-за такой близости к звезде на планете очень высокая температура.

K2-141b, предположительно, имеет систему, аналогичную круговороту воды на Земле: разница в том, что на этой экзопланете круговорот состоит не из воды, а из камней.

Около двух третей экзопланеты постоянно залиты светом. Дневная сторона нагревается до 3 тысяч градусов по Цельсию, в результате чего на поверхности K2-141b образовались огромные океаны лавы глубиной 100 км.

Таких температур достаточно, чтобы фактически испарить горные породы, создавая атмосферу, в основном состоящую из диоксида кремния.

При этом ночная сторона экзопланеты постоянно остается в тени. Температура там опускается ниже -200 градусов по Цельсию.

Такой контраст температур создает невероятно сильный ветер, который дует со скоростью более 5 тысяч км/час.

Эти сверхзвуковые ветра переносят испаренные камни на ночную сторону K2-141b, где они охлаждаются, конденсируются и падают каменистым дождем.

Ученые рассчитывают в будущем проверить правильность своих догадок относительно погодных условий на K2-141b. В этом им может помочь космический телескоп имени Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год.

Тем временем в Сети уже начали сравнивать K2-141b с планетой Мустафар из киновселенной “Звездных войн”, по поверхности которой также текли многочисленные потоки лавы.