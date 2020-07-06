Выдержки из текста обращения опубликовало издание The New York Times.
По данным ученых, более чем достаточно свидетельств, что патоген может заражать людей через аэрозольные частички в воздухе.
Сейчас ВОЗ считает, что коронавирус распространяется в основном через микрокапли из носа или рта при чихании, кашле или разговоре зараженного человека – с симптомами или без них, но через крупные микрокапли.
239 ученых из 32 стран, в том числе консультанты ВОЗ и члены комитета организации, которые разработали прежнее руководство относительно COVID-19, пишут, что заражение может происходить и с гораздо более мелкими частичками, на которых есть патоген, включая капельки, выделяемые просто при дыхании.
The New York Times отмечает, что передача вируса через воздух является важным фактором пандемии – особенно в многолюдных помещениях с плохой вентиляцией – и это может существенно повлиять на меры сдерживания вируса.
Например, маски могут понадобиться в помещении, даже при условии соблюдения социальной дистанции. Медработникам, ухаживающим за больными коронавирусом также могут понадобиться маски класса N95, которые фильтруют даже самые маленькие дыхательные капли.
Вентиляционным системам в школах, домах престарелых, жилых помещениях и на предприятиях может понадобиться минимизация рециркуляции воздуха и использования новых мощных фильтров. Также для уничтожения вируса в помещении могут начать использовать ультрафиолет.
- 4 июля в мире был установлен рекорд по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией – 212 326.