Меры социального дистанцирования в США с некоторым ослаблением стоит сохранить до 2022 года.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

По мнению исследователей Гарвардской школы общественного здравоохранения, в США возможно придется соблюдать меры социального дистанцирования до 2022 года.

Как сообщает Reuters, в США за время эпидемии коронавируса погибли около 28300 человек.

“Социальное дистанцирование с перерывами может потребоваться до 2022 года, пока возможности интенсивной терапии не будут существенно увеличены или не появятся лечение или вакцина”, – сказано в отчете опубликованном во вторник в журнале Science.

Отмечается, что опыт Южной Корее и Сингапура доказал, что социальное дистанцирование может существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения и обеспечить возможность отслеживания контактов. В то же время, социальное дистанцирование будет иметь негативные последствия для социальных сфер и образования.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 правительства по всему миру вводили ограничительные меры, среди которых и социальное дистанцирование. Эта мера предполагает сокращение контактов между людьми.

Ограничение контактов уменьшает шансы заразится коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться расстояния не менее одного метра между людьми и избегать рукопожатий, объятий и поцелуев.