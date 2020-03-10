Об этом сообщает The Straits Times.

Новые симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента “лихорадки денге”.

Ученые увидели это, когда двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге. При этом, у пациентов была высокая температура и сыпь.

У 57-летних мужчины и женщины изначально диагностировали “лихорадку денге”, а не коронавирус, учитывая симптомы. Мужчина обратился за медицинской помощью 9 февраля. У него был кашель, высокая температура, низкое количество тромбоцитов в крови. В одной из больниц у него не нашли симптомов коронавируса и отправили домой. Спустя несколько дней он обратился в другую клинику, так как симптомы ухудшились.

Впоследствии выяснилось, что у мужчины был Covid-19, и повторные анализы на денге оказались отрицательными.

Также в некоторых случаях у пациентов нет симптомов, привычных для коронавируса COVID-19, а именно насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.