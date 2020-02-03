Ученым удалось обнаружить смесь сорняков, содержание каннабиноидов в которых в 30 раз превышает содержание в известном каннабисе.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что соединения были идентифицированы и выведены из итальянского сорта каннабиса.

“Работа эндоканнабиноидной системы заключается в том, чтобы поддерживать наше тело в гомеостазе или равновесии, и оно регулирует все: от сна до аппетита, от воспаления до боли и многого другого. Когда человек курит марихуану, ТГК подавляет эндоканнабиноидную систему, привязываясь к каннабиноидным рецепторам и нарушая их способность связываться между нейронами”, – говорится в материале.

Отмечается, что новое открытие заставило ученых задуматься над тем, почему некоторые сорта каннабиса обладают более сильным эффектом.

“Это означает, что эти соединения обладают более высокой аффинностью к рецепторам в организме человека. У сортов каннабиса, где ТГК присутствует в очень низких концентрациях, мы можем думать, что присутствие другого, более активного каннабиноида может объяснить эти эффекты”, – рассказал автор исследования, доктор Чинция Читти.

По словам исследователей, подобный каннабиноид ранее никогда не обнаруживался в природе.

“Исторически многие из наших лекарств были получены или вдохновлены натуральными продуктами. Новые соединения дадут ученым новый прорыв в биологических науках”, – отмечается в материале.