Исследование опубликовано на портале EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты изучили данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше. Они замеряли их вес три раза на протяжении 10 лет: на первый, пятый и девятый год эксперимента.

Результаты показали, что с потерей веса снижалась вероятность развития онкологии. Примечательно, что когда пациентки, которые уже находились в группе риска худели, их шансы заболеть раком также становились ниже.

Женщины, потерявшие от 2 кг до 4,5 кг, снижали риск онкологии на 13%, сбросившие от 4,5 кг до 9 кг — на 16%, а похудевшие на 9 кг и больше уменьшали риски на 26%.

Кроме того, ведущий автор исследования Лорен Терас добавил, что даже умеренная потеря веса провоцирует снижение риска развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет.