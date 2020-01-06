Об этом пишет Medical Xpress, со ссылкой на исследование, проведенное ученым Анне Кивимяки из Хельсинкского университета.

Специалисты провели исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Животным давали три разбавленных сока: клюквы, черной смородины и брусники. Именно в этих ягодах в большом количестве содержатся вещества, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов.

По ее словам, для подтверждения полученных ею результатов необходимы также клинические исследования, в которых участвовали бы здоровые люди со слегка повышенным давлением. При этом она подчеркнула, что “брусничный сок — это не замена медицинским препаратам, но хорошая добавка к пище”.