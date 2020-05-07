Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) и других институтов обнаружила черную дыру всего в тысяче световых лет от нашей планеты. Эта черная дыра ближе к Солнечной системе, чем все остальные, известные на сегодняшний день.

Об этом сообщается на сайте Европейское обсерватории.

Обнаруженная черная дыра входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом. Ученые нашли ее с помощью 2,2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерватории ESO Ла Силья в Чили.

“Мы были удивлены, когда поняли, что это первая кратная система звезд с черной дырой, видимая невооруженным глазом”, – сказалт Петр Хадрава (Petr Hadrava), заслуженный ученый-эмерит, сотрудник Академии наук Чешской республики в Праге и соавтор работы.

Тройная система, расположенная в созвездии Телескопа, настолько близка к Земле, что в южном полушарии ее звезды можно разглядеть на темном безоблачном небе без бинокля или телескопа. “В этой системе находится ближайшая к Земле известная нам черная дыра”, – заявил сотрудник ESO Томас Ривиниус (Thomas Rivinius), руководитель исследований.

Группа ученых сначала наблюдала систему HR 6819 в рамках своего исследования двойных звездных систем. Но, когда астрономы проанализировали свои наблюдения, они обнаружили в системе третье тело, которое оказалось черной дырой. Наблюдения со спектрографом FEROS на 2,2-метровом телескопе MPG/ESO показали, что одна из двух видимых звезд обращается вокруг невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.

Скрытая черная дыра в HR 6819 – одна из самых первых обнаруженных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют активно со своим окружением и поэтому остаются поистине черными. Ученые считают, что невидимый объект массой по меньшей мере в 4 массы Солнца может быть только черной дырой.

На сегодняшний день в нашей Галактике известно всего пару десятков черных дыр.