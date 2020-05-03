Команда ученых обнаружила на дне Средиземного моря недалеко от Италии самые высокие показатели уровня микропластика, которые когда-либо фиксировались на морском дне.

Об этом сообщает британское агентство ВВС. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Анализ, проведенный Манчестерским университетом, выявил до 1,9 млн кусочков пластика на квадратный метр. Эти предметы включают волокна от одежды и других синтетических тканей, а также крошечные фрагменты от более крупных предметов, которые со временем разрушились.

Данное открытие натолкнуло ученых на вывод, что микропластик (размером менее 1 мм) концентрируется в определенных местах на дне океана с помощью мощных течений.

“Эти течения создают так называемые дрейфовые отложения… Они могут иметь длину в десятки километров и высоту в сотни метров. Они являются одними из крупнейших скоплений осадков на Земле. Они состоят в основном из очень мелкого ила, поэтому логично ожидать, что в них будет обнаружен микропластик”, — объяснил доктор Ян Кейн, один из исследователей.

Согласно подсчетам, каждый год в океаны попадает порядка 4-12 миллионов тонн пластиковых отходов. Как отмечает ВВС, внимание общества часто сосредоточено на видимых скоплениях мусора, которые плавают и прибиваются приливами к береговой линии. Но этот пластик, по мнению ученых, составляет всего лишь 1 % от морского загрязнения.

Точное местонахождение остальных 99 % неизвестно. Часть почти наверняка была поглощена морскими обитателями. Но, скорее всего, гораздо большая часть распалась и утонула.

Согласно объяснению ученых, в океане частицы пластика либо медленно оседают, либо быстро переносятся потоками (мощными подводными “лавинами”), которые спускаются по каньонам на глубокое морское дно. Оказавшись на глубине, микропластик попадает в морские течения, что несут насыщенную кислородом воду и питательные вещества. Это означает, что они являются важной частью морской экосистемы, внутри которой микропластик может быть поглощен живыми существами.