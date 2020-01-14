Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE.

Отмечается, что у подверженных вредной привычке людей в два-три раза больше шансов заболеть клинической депрессией.

Для подтверждения своей гипотезы ученые опросили более двух тысяч студентов сербских вузов. В эксперименте приняли участие студенты из университета Приштины (Косово) и Белграда (Сербия). Они заполнили анкеты, в которых оценивалось их психическое и физическое здоровье.

Оказалось, что признаки клинической депрессии встречаются у курящих людей чаще, нежели у некурящих. Так, в Приштинском университете у 14% курильщиков наблюдалась депрессия, в то время как среди некурящих сверстников, страдающих психическим расстройством, было всего 4%. В Белградском университете эти цифры составляли 19 и 11 процентов соответственно.

Как отмечают авторы работы, их результаты доказывают, что курение вредит не только физическому, но и психическому здоровью. Однако какие именно физиологические механизмы в этом задействованы, пока не ясно.