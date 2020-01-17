Американские ученые выяснили, что у людей с высоким уровнем эмоционального выгорания чаще развивается сердечная аритмия.

Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в медицинском журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Группа ученых под руководством Альваро Алонсо из Университета Эмори (Атланта, США) в течение 25 лет наблюдала за 11 445 людьми в возрасте около 57 лет. Исследовали измеряли ряд параметров испытуемых, связанных со здоровьем сердечно-сосудистой системы: давление, концентрацию холестерина и глюкозы в крови, наличие болезней сердца, особенности электрокардиограммы.

По результатам ЭКГ также определяли наличие фибрилляции предсердий — за время наблюдения она развилась у 2220 человек, то есть почти у каждого пятого участника исследования.

Фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия — наиболее распространенное среди сердечных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Сама по себе мерцательная аритмия не может вызвать смерть пациента, но повышает ее риск в дальнейшем. Причины недуга до сих пор неясны, однако среди возможных факторов риска иногда называют психологические.

Потому исследователи предлагали испытуемым также проходить опросники для оценки уровня их агрессии и степени эмоционального выгорания. В результате наблюдений, продолжавшихся четверть века, им удалось выяснить, что риск развития мерцательной аритмии у людей с самыми высокими баллами по шкале выгорания на 20 процентов выше, чем у людей с самыми низкими.

Механизм, который мог бы их связать, пока неизвестен, однако авторы работы предполагают, что здесь может быть замешано воспаление. При выгорании может быть нарушена реакция организма на стресс, в результате чего развивается воспаление, которое, в свою очередь, может повлиять на работу сердечной мышцы.