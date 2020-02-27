Об этом сообщается в релизе университета Тель-Авива.

Уточняется, что уникальным животным стал паразит под латинским названием Henneguya salminicola, который был найден в лососе.

Ученым удалось обнаружить во время исследования, что паразит не имеет митхондриального генома. То есть, воздух для него не является основой существования.

При этом отмечается, что ранее уже были известны организмы, способные выживать при ограниченном количестве кислорода, однако данный вид паразита является первым многоклеточным существом, которое может полностью обойтись без воздуха.

Исследователи предполагают, что митохондрии были утрачены паразитом Henneguya salminicola в процессе эволюции, поскольку ему необходимо было подстраиваться под окружающую среду.

По мнению ученых, такое открытие может изменить понимание жизни не только на Земле, но также и в космосе.