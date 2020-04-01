В Китае постепенно ослабляют карантин и теперь ученые со всего мира опасаются, чтобы там не возникло повторной вспышки коронавируса.

Об этом пишет научный журнал Nature.

Впервые за несколько месяцев в китайской провинции Хубэй, где появился коронавирус, случаи заражения упали практически до нуля. На прошлой неделе власти сняли ограничения на поездки в и из провинции.

Карантинные ограничения сняли примерно через 60 дней после их введения.

“Пришло время ослабить карантин, но мы должны быть готовы к возможной второй волне инфекций”, – сказал Бен Коулинг, эпидемиолог из Университета Гонконга, который будет следить за ситуацией в Китае. Если вторая волна таки придет, то Коулинг ожидает ее к концу апреля.

То, как в Хубэе будет развиваться ситуация, будет иметь отношение ко многим европейским странам и некоторым штатам США.

Экстенсивное тестирование

Китайские провинции теперь будут использовать всестороннее тестирование и отслеживать контакты для выявления новых случаев заражения, а также будут поддерживать некоторые методы социального дистанцирования для предотвращения повторной вспышки. Страна также закрыла свои границы для всех, кроме граждан, чтобы предотвратить ввоз вируса. Возвращающиеся жители будут помещены на карантин на 14 дней.

Но некоторые исследователи говорят, что ситуация в Китае отличается, потому что его правительство действовало довольно агрессивно, используя меры социального дистанцирования, чтобы замедлить распространение. Котик же власти решили провести обширное тестирование и изоляцию зараженных людей, чтобы искоренить потенциальные источники передачи. Эта стратегия помогла сдержать вспышку. Но другие страны, такие как Италия и Испания, сосредоточились в основном на социальном дистанцировании – без интенсивного тестирования и отслеживания контактов. По словам Коулинга, они столкнутся с большими трудностями.

Облегчение ограничений

Жизнь в Хубэй, где проживает около 60 миллионов человек, еще не вернулась к нормальной, но люди выходят из дома и возвращаются на работу, заводы вновь открываются. Университеты, школы все еще закрыты. Поездки в столицу провинции Ухань и из нее ограничены до 8 апреля.

С 18 марта в Хубэй был зарегистрирован только один новый случай заражения.

Вторая волна

В Ухане число инфицированных людей, которые в настоящее время имеют иммунитет к COVID-19, составляет менее 10%, что означает, что многие люди по-прежнему уязвимы для инфекции. Вакцина увеличит процент людей с иммунитетом, но пока ее нет и ждать ее в течение года нет смысла.

Чтобы увидеть риск смягчения карантинных мер, нужно взглянуть на Гонконг, а также Сингапур и Тайвань. Там сдержали первоначальное распространение коронавируса, благодаря интенсивному тестированию и отслеживанию контрактов. Но за последнюю неделю во всех трех регионах произошел скачок новых заражений. Большинство было завезено из-за рубежа, но есть и местное инфицирование.

Ученые считают, что меры надо смягчать, но постепенно.

Тест и трассировка

Китай по-прежнему проводит обширный мониторинг COVID-19 по всей стране. В провинции всем жителям выдают QR-код, содержащий информацию о состоянии их здоровья и истории поездок.

Эта мера помогает правительству отслеживать перемещения этого человека и выявлять людей, с которыми они могли вступить в контакт. Коулинг называет это “продвинутой формой проверки и отслеживания”.

Стоит отметить, что в китайских городах все же с осторожностью относятся к ослаблению карантина. Музеи и достопримечательности Шанхая, которые были открыты в течение последних 18 дней, снова закрыты с 30 марта. Закрыли и кинотеатры.

Но при этом людям больше не нужно иметь пропуск, чтобы покинуть жилые комплексы. Также разрешена доставка еды и товаров.