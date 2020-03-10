К такому заключению пришли специалисты Университета Джона Хопкинса (США), информирует издание ScienceAlert.

Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Исследователи изучили 181 случай COVID-19, зафиксированный за пределами китайской провинции Хубэй до 24 февраля. Была создана модель, демонстрирующая распределение инкубационного периода (времени между инфицированием и появлением первых симптомов).

Как оказалось, менее чем у 2,5 % зараженных симптомы проявились в течение 2,2 суток, а предполагаемый средний инкубационный период составил 5,1 суток.

У 97,5 % инфицированных симптомы проявились в течение 11,5 дней.

“Основываясь на анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе”, – отметил эпидемиолог Джастин Лессер из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Ранее появлялись сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней. Специалисты Университета Джона Хопкинса подсчитали, что на каждые 10 тысяч человек, помещенных на карантин на 14 дней, примерно у 101 развились симптомы после окончания этого периода.

“Пока не будет разработана вакцина, лучший способ борьбы с вирусом – сохранять спокойствие, мыть руки (в течение 20 секунд!), а если почувствовали себя плохо – оставайтесь дома”, – говорится в статье.