Ученые из различных научных учреждений мира утверждают, что теории о некой связи между распространением коронавируса Covid-19 и сетью 5G – биологически невозможны.

Об этом сообщает ВВС.

Ученые говорят, что такие теории – обман и биологически невозможна. Их назвали “худшим видом фейковых новостей”.

Такое мнение высказал директор Национальной службы здравоохранения в Лондоне (NHS England) Стивен Повис.

“Идея связи между Covid-19 и 5G биологически невозможна”, – утверждает доктор Саймон Кларк, доцент по клеточной микробиологии в Университете Рединга, отметив, что такая идея “не выдерживает критики”.

“Иммунная система может быть ослаблена всевозможными вещами – усталостью в один прекрасный день или неправильной диетой. Эти колебания невелики, но могут сделать вас более восприимчивыми к заражению вирусами”, – сказал он.

Ученые разделил все теории заговора, связанные с 5G, на два типа. В первом случае утверждается, что 5G может подавлять иммунную систему, делая людей более восприимчивыми к заражению вирусом. Во втором случае говорится, что вирус может каким-то образом передаваться с использованием технологии 5G.

Но ученые утверждают, что радиоволны, используемые в 5G и других технологиях мобильных телефонов, находятся на низкочастотном конце электромагнитного спектра. Они менее мощные, чем видимый свет, и недостаточно сильны, чтобы навредить человеку, в отличие от излучения на более высокой частоте, например, от солнца или медицинского рентгена.

Профессор педиатрии в Университете Бристоля Адам Финн заявил, что 5G не может быть распространителем вируса.

“Нынешняя эпидемия вызвана вирусом, который передается от одного зараженного человека к другому… Вирусы и электромагнитные волны от мобильных телефонов и Интернет-соединений – это разные вещи. Как мел и сыр”, – заявил он.

Исследование Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), проведенное в этом году, опровергло такие утверждения, заявив, что нет никаких доказательств того, что мобильные сети вызывают рак или другие заболевания.