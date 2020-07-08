Модель они назвали Сьюзен.

Сьюзен одета в черную растянутую футболку и розовые домашние штаны с сердечками.

В DirectlyApply отметили, что если сотрудники, работающие удаленно, не изменят свои привычки, то через 25 лет будут выглядеть как Сьюзен.

При создании модели они исследовали – как влияет на человека постоянное сидение за монитором. Сьюзен создавали психологи и фитнес-эксперты, демонстрируя, как неправильный режим при удаленной работе может повлиять на физическое и психическое здоровье человека.

В частности, из-за недостатка физической активности у Сьюзен началось ожирение, опухли ноги, появился второй подбородок, увеличилась шея. Из-за того, что она постоянно склоняется над ноутбуком и печатает – у нее болят суставы, уже могли образоваться наросты. Также, постоянная работа за компьютером привела к покраснению глаз, а также черным кругам под глазами.

Из-за того, что Сьюзен практически постоянно дома и редко выходит на улицу – у нее нехватка витамина D, и, как следствие, тусклые и тонкие волосы, которые выпадают. Также отсутствие витаминов влияет на качество ее кожи. Она бледная, тусклая, рано появляются морщины.

Что касается психического здоровья Сьюзен, то у нее хронический стресс. Это происходит из-за отсутствия общения с людьми.