Модель они назвали Сьюзен.
Сьюзен одета в черную растянутую футболку и розовые домашние штаны с сердечками.
В DirectlyApply отметили, что если сотрудники, работающие удаленно, не изменят свои привычки, то через 25 лет будут выглядеть как Сьюзен.
При создании модели они исследовали – как влияет на человека постоянное сидение за монитором. Сьюзен создавали психологи и фитнес-эксперты, демонстрируя, как неправильный режим при удаленной работе может повлиять на физическое и психическое здоровье человека.
В частности, из-за недостатка физической активности у Сьюзен началось ожирение, опухли ноги, появился второй подбородок, увеличилась шея. Из-за того, что она постоянно склоняется над ноутбуком и печатает – у нее болят суставы, уже могли образоваться наросты. Также, постоянная работа за компьютером привела к покраснению глаз, а также черным кругам под глазами.
Из-за того, что Сьюзен практически постоянно дома и редко выходит на улицу – у нее нехватка витамина D, и, как следствие, тусклые и тонкие волосы, которые выпадают. Также отсутствие витаминов влияет на качество ее кожи. Она бледная, тусклая, рано появляются морщины.
Что касается психического здоровья Сьюзен, то у нее хронический стресс. Это происходит из-за отсутствия общения с людьми.
- Ранее компании Google и Facebook из-за пандемии коронавируса разрешили сотрудникам продолжать работать из дома до конца 2020 года.
- Американская компания Facebook Inc. продолжит использовать режим удаленной работы и после окончания пандемии коронавируса, а через 5 – 10 лет может перевести на работу из дома до половины своих сотрудников.
- Компания Twitter намерена позволить своим сотрудникам работать из дома, если они захотят, даже тогда, когда офисы будут открыты.