Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Факультет общественного здравоохранения Университета Индонезии прогнозирует, что в случае празднования Рамадана, в июле число инфицированных может достигнуть одного миллиона.
Индонезийские исследователи предупредили правительство, что планы разрешить миллионам людей посещать свои родные деревни в конце месяца могут привести к резкому росту числа случаев коронавируса.
Исследование также показало, что система здравоохранения в четвертой по численности населения стране мира, вероятно, будет перегружена спросом на отделения интенсивной терапии, даже если предпринимаются активные усилия по борьбе с этой вспышкой.
Президент Джоко Видодо отказался вводить полный запрет в связи с завершением мусульманского праздника, ссылаясь на традиции и экономические факторы. Вместе с тем, он пытается убедить людей оставаться на месте и ограничиться в использовании транспорта.
Отметим, что Индонезия столкнулась с резким ростом числа случаев после несвоевременной реакции правительства на масштабы инфекций в стране.
На сегодня в Индонезии зарегистрировано 4557 случаев заражения, но, по оценкам разработчиков, реальное число может быть гораздо выше и может достигать 250 тысяч случаев.
- Вспышка коронавируса в США достигнет пика на этой неделе.