Индонезийский университет прогнозирует скачок эпидемии коронавируса в случае отсутствия ограничений в связи с завершением мусульманского праздника Рамадана.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Факультет общественного здравоохранения Университета Индонезии прогнозирует, что в случае празднования Рамадана, в июле число инфицированных может достигнуть одного миллиона.

Индонезийские исследователи предупредили правительство, что планы разрешить миллионам людей посещать свои родные деревни в конце месяца могут привести к резкому росту числа случаев коронавируса.

Исследование также показало, что система здравоохранения в четвертой по численности населения стране мира, вероятно, будет перегружена спросом на отделения интенсивной терапии, даже если предпринимаются активные усилия по борьбе с этой вспышкой.

Президент Джоко Видодо отказался вводить полный запрет в связи с завершением мусульманского праздника, ссылаясь на традиции и экономические факторы. Вместе с тем, он пытается убедить людей оставаться на месте и ограничиться в использовании транспорта.

Отметим, что Индонезия столкнулась с резким ростом числа случаев после несвоевременной реакции правительства на масштабы инфекций в стране.

На сегодня в Индонезии зарегистрировано 4557 случаев заражения, но, по оценкам разработчиков, реальное число может быть гораздо выше и может достигать 250 тысяч случаев.