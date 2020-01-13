Об этом сообщается на сайте New Atlas.

Ученые провели опыты с червями-нематодами C. elegans – их часто используют в исследованиях по теме старения. Это потому, что у них многие клеточные пути схожи с человеческими и обычно живет червь три-четыре недели, а это означает, что любые изменения в этой продолжительности жизни быстро становятся очевидными и их легко измерить.

Во многих прошлых исследованиях ученые при помощи лекарств или генной инженерии смогли увеличить продолжительность жизни C. elegans на 50 или 100 процентов. При непосредственном применении к средней продолжительности жизни человека около 80 лет это было бы равносильно продолжительности жизни от 120 до 160 лет. Но в новом исследовании команда неожиданно заставила червей жить в пять раз дольше, чем обычно – человеческий эквивалент которых составил бы 400 лет.

В нынешнем исследовании жизнь червей удалось продлить до четырех месяцев благодаря изменению двух сигнальных последовательностей в их клетках — инсулиновой и рапамициновой. Ученые ожидали, что изменение двух последовательностей сразу даст линейный прирост продолжительности жизни нематод на 130 %, но результаты оказались более неожиданными.

Команда говорит, что это открытие может помочь объяснить, почему никто не нашел ни одного конкретного гена, который мог бы отвечать за долголетие, а может быть много разных комбинаций, которые помогают разным людям дольше оставаться здоровыми.

Конечно, это не является гаратией того, что данный метод будет распространяться на людей, но это даст ученым новые возможности для изучения методов борьбы со старением.