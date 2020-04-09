Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), которая обслуживает Большой адронный коллайдер, занялись разработкой аппарата искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление организации.

Аппарат получил название HEV. Его разрабатывают инженеры и физики из команды, работавшей c Большим адронным коллайдером.

Аппарат HEV можно будет использовать для пациентов с легкой формой заболевания или в восстановительной фазе. Ожидается, что это позволит освободить стандартные аппараты ИВЛ для пациентов в более тяжелом состоянии.

Аппарат будет дешевле классических моделей и сможет работать от автономных источников питания (например, солнечных батарей или аварийных генераторов). Его можно будет использовать в местах с ограниченными ресурсами или нестабильными источниками питания.

“Мы хотим использовать наши ресурсы и знания, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19”, – отметила генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.

В лаборатории утверждают, что модель ИВЛ должна быть готова к испытаниям в больницах в течение нескольких недель.

Стоит отметить, что CERN уже производит дезинфицирующий гель, а также использует свои 3D-принтеры для изготовления масок и защитных экранов для правоохранителей.

In particular, a novel streamlined ventilator, called HEV, is being prototyped at CERN. Led by a team of physicists and engineers from the @LHCbExperiment collaboration at CERN, HEV is supported by several CERN services.

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СПРАВКА. CERN находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. Большой комплекс зданий включает в себя рабочие кабинеты, лаборатории, производственные помещения, склады, залы для конференций, жилые помещения, столовые. Там же находится Большой адронный коллайдер – ускоритель заряженных частиц. Он является самой крупной экспериментальной установкой в мире.