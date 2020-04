Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление организации.

Аппарат получил название HEV. Его разрабатывают инженеры и физики из команды, работавшей c Большим адронным коллайдером.

Аппарат HEV можно будет использовать для пациентов с легкой формой заболевания или в восстановительной фазе. Ожидается, что это позволит освободить стандартные аппараты ИВЛ для пациентов в более тяжелом состоянии.

Аппарат будет дешевле классических моделей и сможет работать от автономных источников питания (например, солнечных батарей или аварийных генераторов). Его можно будет использовать в местах с ограниченными ресурсами или нестабильными источниками питания.

“Мы хотим использовать наши ресурсы и знания, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19”, – отметила генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.

В лаборатории утверждают, что модель ИВЛ должна быть готова к испытаниям в больницах в течение нескольких недель.

Стоит отметить, что CERN уже производит дезинфицирующий гель, а также использует свои 3D-принтеры для изготовления масок и защитных экранов для правоохранителей.

In particular, a novel streamlined ventilator, called HEV, is being prototyped at CERN. Led by a team of physicists and engineers from the @LHCbExperiment collaboration at CERN, HEV is supported by several CERN services.

