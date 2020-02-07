Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток. Это может стать прорывом в лечении онкологии.

Об исследовании сообщает научный журнал Nature.

Масштабное исследование “Анализ полного генома всех видов рака” (PCAWG) заняло более 10 лет. В нем приняли участие около 1300 ученых из 37 стран мира.

Стоит отметить, что причиной возникновения рака являются мутации в ДНК. Однако до сих пор ученым было мало что известно о том, где именно и почему происходит изменение генетического кода, провоцирующее опухоли. Исследователи в основном анализировали лишь “полезную ДНК” – часть генома, в которой закодированы белки (она составляет лишь около 2 % всей наследственной информации).

Как объяснили исследователи, причины возникновения рака можно сравнить с головоломкой, состоящей из 100 тысяч отдельных кусочков, и только теперь появилась возможность взглянуть на нее целиком, сообщает британское агентство ВВС.

В ходе исследования были секвенированы геномы 38 видов рака из образцов, полученных от более чем 2800 пациентов. В итоге были выявлены тысячи комбинаций мутаций, связанные с отдельными раковыми заболеваниями. Кроме того, ученые описали более 80 процессов, провоцирующих “поломку” генетического кода.

Как оказалось, они могут быть вызваны возрастными изменениями, передаваться по наследству, а также могут быть связаны с вредными привычками или диетой.

Исследование выявило, что раннее развитие отдельных видов рака может начинаться на генетическом уровне за десятилетия до диагноза. Как подчеркивают ученые, это открывает новое “окно возможностей” для применения противораковой терапии.

Также установлено, что один и тот же вид рака могут вызывать абсолютно разные наборы мутаций. Например, в клетках рака легких было обнаружено до 100 тысяч мутировавших генов. В то же время при некоторых типах раковых опухолей, обнаруживаемых у детей, наблюдались единичные изменения.

“Самое удивительное открытие – это то, насколько сильно раковый геном одного пациента отличается от генома раковых клеток другого”, – отметил член координационного комитета PCAWG Питер Кэмпбелл.

Были обнаружены и совпадения: например, одна и та же мутация может привести к развитию рака груди у женщин или рака простаты у мужчин. Таким образом, в обоих случаях могут быть эффективными одинаковые методы лечения.

В 5 % образцов раковых клеток ученые вообще не выявили драйверных мутаций (их еще только предстоит обнаружить).

Исследователи составили каталог мутаций ДНК, которые в итоге приводят к развитию онкологических заболеваний.

Ожидается, что полученные ими результаты помогут идентифицировать трудно диагностируемые раковые заболевания, а также разрабатывать более эффективное лечение (на основе специфических для конкретного заболевания мутаций). Также ученые смогут проводить более раннюю диагностику раковых заболеваний.

“С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более направленные методы терапии – и лечить пациентов с большим успехом”, – рассказал член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Кроме того, ученые рассчитывают придумать способы раннего вмешательства, чтобы предотвратить или замедлить развитие неизлечимых видов рака.