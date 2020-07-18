Физики из Института квантовой оптики общества Макса Планка (Германия) создали самое тонкое и легкое зеркало в мире.

Об этом сообщает научное издание Phys.org.

Обычно для оптических зеркал используют отполированные металлические поверхности, либо же стекла со специальным покрытием (для улучшения характеристик при меньшем весе).

Но физики из Германии создали зеркало, которое состоит всего лишь из одного структурированного слоя атомов (речь идет о нескольких сотнях идентичных атомов).

Атомы расположены в двухмерном массиве оптической решетки.

Новое зеркало является единственным в своем роде. Оно имеет толщину всего в несколько десятков нанометров, что в тысячу раз меньше ширины человеческого волоса. При этом на качество отражения это не повлияло.

Диаметр зеркала составляет всего около семи микрон (так что его вряд ли можно увидеть невооруженным глазом). Однако устройство, на котором конструировали зеркало, достаточно большое: оно насчитывает более тысячи отдельных оптических компонентов и весит около двух тонн.

Данную разработку вряд ли можно будет использовать в коммерческих целях в ближайшее время. Однако новый материал имеет большой потенциал для науки.

Так, дальнейшие исследования могли бы углубить понимание квантовых теорий взаимодействия света и материи, а также помочь создать более эффективные квантовые устройства.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature.