Украинские эксперты, ученые и исследователи комментируют лишь каждый пятый научный материал в онлайн-СМИ (20,3 %).

Таковы результаты исследования ОО “Институт массовой информации” (ИМИ), что охватывает 19 украинских онлайн-медиа.

В то же время на страницах украинских онлайн-медиа преобладают комментарии от иностранных ученых (79,7 %).

Самыми популярными темами новостей о науке в онлайн-медиа стали:

• здоровье (51,9 % от всех “научных” новостей; преимущественно это была информация об исследованиях, посвященных лечению коронавируса);

• новости о космосе (17,7 %; в частности, речь шла об американском предпринимателе Илоне Маске и его компании SpaceX);

• о технологиях (13,5 %).

Наибольшее количество материалов о науке, исследованиях, экспериментах, а также научно-популярных новостей было зафиксировано на сайтах: “Суспильного” – 4 % (из общего количества новостей в ленте в мониторинговый период), “Обозревателя” – 3,8 % и на “Зеркале недели” – 2,8 %.

В то же время эксперты не зафиксировали ни одного материала о науке на сайтах “Знай” и “Интерфакс-Украина”.

В ходе исследования анализировался контент 19 общенациональных интернет-СМИ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Мониторинговый период – 18-24 мая 2020 года.