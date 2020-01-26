Ученые из Лондонского и Йоркского университетов воспроизвели голос мумифицированного древнеегипетского жреца Несьямуна, умершего около 3000 лет тому назад.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Это удалось сделать с помощью искусственного голосового аппарата.

Голос Несьямуна напоминает звучание гласной буквы и чем-то походит на блеяние овцы.

Жрец жил во времена правления фараона Рамзеса XI – между 1099 и 1069 гг. до н.э. Несьямун был священнослужителем в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор). Для исполнения всех необходимых ритуалов, включавших пение, ему требовался сильный голос.

Считается, что он умер, не достигнув возраста 60 лет: возможно, после сильной аллергической реакции.

Чтобы воссоздать голос жреца, ученые сделали мумии компьютерную томографию. Таким образом были получены сканы головы и шеи, по которым создана 3D-модель речевого тракта.

В дальнейшем эту модель распечатали на 3D-принтере. После этого, к распечатанному речевому тракту подключили модель гортани и динамик.

Используя всю эту конструкцию, ученые сумели синтезировать звучание гласной буквы, как если бы ее произносил Несьямун.

Как отмечает ВВС, это первый эксперимент, во время которого удалось успешно воссоздать голос умершего человека с помощью искусственных средств. В будущем ученые планируют использовать компьютерные модели для воспроизведения целых предложений голосом Несьямуна.

Стоит отметить, что это единственная известная ученым мумия, относящаяся к периоду правления Рамзеса XI. В связи с этим Несьямун представляет большой научный интерес. Анализ его останков позволил по-новому взглянуть на древний Египет.

Останки Несьямуна являются частью экспозиции музея города Лидс.