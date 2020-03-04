Об этом пишет издание New Atlas.

Ученые из Гарварда, PLEX Corporation и Bruker Scientific обнаружили молекулу гемолитина в метеорите, известном как Acfer 086, который был найден в Алжире в 1990 году. Это довольно маленький белок, состоящий в основном из аминокислоты глицина и покрытый атомами железа, кислорода и лития на концах. Несмотря на то, что все эти составляющие хорошо известны ученым, но их конкретное расположение никогда ранее не встречалось на Земле.

Гемолитин является еще одним доказательством, что строительные блоки жизни начали складываться в космосе и были доставлены на Землю (и, возможно, на другие планеты) в результате падения метеоритов. Ранее в метеоритах и ​​кометах было найдено множество отдельных аминокислот – строительных блоков, из которых состоят белки. Аминокислотные прекурсоры, сахара, органические материалы и молекулы определенной формы, важные для жизни, были обнаружены также в космосе.

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Одно дело найти аминокислоты, плавающие вокруг, но совсем другое – найти их в такой сложной структуре, как белок. Хотя до сих пор неясно, как именно гемолитин мог бы образоваться в космосе, было предсказано, что отдельные единицы глицина образуются на поверхности пылевых частиц. Тогда теплые молекулярные облака могли бы создать подходящие условия для этих звеньев, чтобы они начали соединяться в полимерные цепи и, в конечном итоге, в белки.

Сам по себе гемолитин не указывает на внеземную жизнь, но он может дать нам намек на то, как жизнь могла начаться на Земле или других подобных планетах. Группировка атомов на кончиках белка образует тип оксида железа, который, как известно, поглощает фотоны света и расщепляет воду на водород и кислород.

Именно такие молекулы могли использоваться первыми живыми организмами в качестве источника энергии.