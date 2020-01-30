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Ученые вырастили мышцы сердца и впервые пересадили их человеку

В университете Осаки ученые впервые пересадили донору выращенные в лаборатории мышцы сердца.

Четверг, 30 января 2020, 00:43

Об этом сообщает Science Alert.

Сердечные мышцы были выращены в лабораторных условиях. Для этого использовались стволовые клетки IPS, добываемые из клеток кожи или крови взрослого человека.

Данные стволовые клетки перепрограммируют в необходимое состояние и помещают на специальные разлагаемые листы. Уже их трансплантировали на сердце страдающего ишемической кардиомиопатией пациента.

Исследователи планируют наблюдать за пациентом в течение года, а также провести еще 9 подобных операций в ближайшие три года. По словам специалистов, если процедура окажется эффективной, то в будущем это поможет лечить тяжелые болезни сердца, не прибегая к трансплантации целого органа.

Ученые отмечают, что выращивание клеток значительно проще поиска подходящего донора, а иммунная система человека с большей вероятностью примет собственные клетки, чем чужеродный орган.

Теги: операция на сердце

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