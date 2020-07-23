Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Первые результаты исследований опубликовали в журнале Nature. Новый препарат – это некий коктейль мощных антител, которые могут помочь организму быстрее и эффективнее справиться с коронавирусной болезнью.

Эти антитела собраны от 60 пациентов, которых госпитализировали с тяжелой формой заражения коронавирусом. В целом, ученые заявили о 61 типе антител, которые вырабатываются при борьбе организма с заражением. Десять антител во время исследований продемонстрировали “изысканную силу” для нейтрализации коронавируса.

Испытания на клетках показали, что антитела убивают вирус, в то время как эксперименты с хомяками показали, что инфузия одного из наиболее сильных антител защищала животных от болезней.

Дэвид Хо, профессор медицины из Колумбии, который руководил исследованием, рассказал, что когда антитела вводили хомякам, то удавалось полностью ликвидировать опасный вирус из легочных тканей.

“Мы предполагаем, что они (антитела) могут быть использованы для профилактики или лечения Sars-Cov-2. Мы будем искать лечение на ранних стадиях заболевания, особенно среди тех, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями”, – рассказал ученый.

Также он считает, что на первых порах такой препарат мог бы полностью заменить вакцины. В частности, он предлагает осуществлять поставки в дома престарелых, чтобы защитить пожилых людей, как группу риска.

В своем исследовании ученые описали, как большинство антител связывается с “остроконечными” белками, которые покрывают поверхность вируса. Они создают корону. Некоторые из наиболее сильнодействующих антител побеждают вирус, прикрепляясь к белку шипами таким образом, чтобы он больше не мог проникать в клетки человека.

Состав антител настолько разнообразен, что исследователи полагают, что мутировавшим вариантам вируса будет трудно избежать их.

“Использование коктейля из разных антител поможет предотвратить устойчивость вируса к лечению”, – сказал Хо.

В начале июля Европейская комиссия выдала разрешение на продажу медицинского препарата ремдесивир для лечения коронавируса.