Исследование опубликовано на сайте BioRxiv.

В статье ученые отметили, что появление нового коронавируса COVID-19 (известен также под названием SARS-CoV-2) привело к всемирной эпидемии респираторных заболеваний, но вакцины и целевые препараты для лечения этого заболевания в настоящее время отсутствуют.

В то же время они обратили внимание на то, что сегодня моноклональные антитела “все чаще признаются в качестве перспективного класса лекарств от инфекционных заболеваний и показали терапевтическую эффективность для ряда вирусов”.

Ученые сообщили, что им удалось найти для коронавируса COVID-19 антитело, которое способно нейтрализовать его, а значит может быть в будущем использовано для лечения и профилактики COVID-19.

“Здесь мы сообщаем о человеческом моноклональном антителе, которое нейтрализует SARS-CoV-2 (и SARS-CoV). Это перекрестно нейтрализующее антитело направлено на общий эпитоп этих вирусов и предлагает потенциал для профилактики и лечения COVID-19”, — уверяют медики.

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В своем докладе они подробно описывают принцип работы антитела. В частности, сообщается, что обнаруженное ими антитело атакует уязвимые участки вируса и вызывает необратимые изменения в структуре его шипов, нейтрализуя его.

Отметим, статья опубликована на сайте BioRxiv, которым биологи пользуются для публикации своих исследований перед тем, как они попадут в престижные научные журналы. Указанное исследование подготовлено для публикации в журнале Nature. Сейчас оно проходит проверку и модерацию. В случае, если информация об уникальной находке подтвердится, ученые приступят к проверке антитела на людях, что может занять долгие месяцы.

Ранее сообщалось, что создание вакцины против китайского коронавируса COVID-19 займет не менее года.