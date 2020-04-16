Об этом представители пресс-службы сервиса написали в комментариях в Twitter.
Уточняется, что корейский фильм “Паразиты”, который выиграл престижнейшую премию “Оскар” сразу в нескольких номинациях, в апреле вышел на сервисе Hulu без профессионального дубляжа на английский язык.
После этого в комментариях к записи с объявлением о выходе фильма некоторые пользователи начали возмущаться отсутствием дубляжа и необходимостью читать субтитры.
“Он не на английском – никому не захочется смотреть фильм, где буквально нужно читать субтитры, чтобы понять происходящее. Звук – достаточно важная часть картины. Когда кино звучит на незнакомом языке, это очень странно”, – написал один из комментаторов.
На это в сервисе ответили, что те, кто не хочет смотреть с субтитрами, всегда имеют возможность выучить корейский язык.
- Южнокорейский фильм “Паразиты” получил четыре “Оскара”. Это первый неанглоязычный фильм, получивший главную статуэтку за “Лучший фильм”.
- Фильм “Паразиты” – это история с элементами психологического триллера, детектива, комедии и драмы. Он рассказывает об истории людей из двух социальных слоев: бедной семьи Ким, которая обманным путем попала на работу в богатый дом мистера и мадам Пак. Лента получит продолжение в сериале HBO.