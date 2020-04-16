На веб-сервисе Hulu посоветовали учить корейский язык подписчикам, которые хотят посмотреть фильм "Паразиты", но не любят смотреть фильмы с субтитрами.

Об этом представители пресс-службы сервиса написали в комментариях в Twitter.

Уточняется, что корейский фильм “Паразиты”, который выиграл престижнейшую премию “Оскар” сразу в нескольких номинациях, в апреле вышел на сервисе Hulu без профессионального дубляжа на английский язык.

После этого в комментариях к записи с объявлением о выходе фильма некоторые пользователи начали возмущаться отсутствием дубляжа и необходимостью читать субтитры.

“Он не на английском – никому не захочется смотреть фильм, где буквально нужно читать субтитры, чтобы понять происходящее. Звук – достаточно важная часть картины. Когда кино звучит на незнакомом языке, это очень странно”, – написал один из комментаторов.

На это в сервисе ответили, что те, кто не хочет смотреть с субтитрами, всегда имеют возможность выучить корейский язык.