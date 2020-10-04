Василий Дьяков, преподающий историю, основы здоровья и гражданского общества, стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020. В качестве приза он получил 250 тыс. Грн, а также поездку на Global Education & Skills Forum на интерактивную панель EdPro.

Об этом сообщается на сайте Global Teacher Prize Ukraine.

Награждение состоялось в субботу, 3 октября.

Это уже четвертая премия, которая проходит в Украине. На этот раз в ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine вошли учитель астрономии и информатики из села Чулаковка Херсонской области Иван Верещака, учительница физического воспитания и хореографии из Киева Анна Домнич, учитель истории и гражданского общества из села Залещики Тернопольской области Василий Дьяков, учительница химии из Хмельницкого Наталья Зима, учитель начальных классов из города Каменского Днепропетровской области Андрей Олейник, учительница английского языка из Сум Виктория Ломако, учитель информатики из Одессы Олег Пустовойт, учительница английского языка из Мариуполя Людмила Тоцина, учитель информатики из Житомира Николай Тарасюк и учитель истории, гражданской образования и этики из Благовещенска Кировоградской области Александр Чучаев.

Всего было номинировано почти три тысячи учителей.

Другие призеры

На церемонии в нескольких номинациях отметили и других украинских учителей, среди которых были не только финалисты Global Teacher Prize Ukraine 2020.

В номинации “Выбор украинский” победил Андрей Олейник с Каменского – он получил образовательное путешествие в одну из зарубежных стран.

“Выдающимся учителем химии” стала Наталья Зима из Хмельницкого, она получила денежное вознаграждение в 100 тыс. грн.

В номинации “Учитель физкультуры” по версии общественной организации JuniorZ победил учитель из села Судилков Хмельницкой области Виталий Мушинский.

Лучшей в номинации “Реализация мечты” стала учительница из Яготина, благодаря которой в родном городе появится место активного отдыха – SkyPark.

В номинации “Выбор сердцем” был избран сразу двух победителей педагогов, работающих с особыми детьми. Премию в 80 тыс. грн получила Виктория Щербакова из города Кролевец Сумской области, а премию в 30 тыс. грн – учитель украинского языка и литературы Олег Швед, который работает в “Охматдете”.

В новой номинации “Учитель гражданского образования”, которую начали в USAID / ENGAGE, победила учительница из Киева Леся Юрчишин. Она поедет на всемирный экономический форму в Давосе в 2021 году.

“Учителем-новатором” корпорация Microsoft выбрала учителя из Хмельницкой Ивана Верещаку, который посетит международный образовательный форум.

Что это за премия?

Global Teacher Prize учреждена в 2015 году арабским миллиардером Санни Варки. Global Teacher Prize – так называемая Нобелевская премия для учителей.

В Украине в 2017 году “Освитория” учредила национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. Ее целью является повышение престижа профессии учителя. Лозунг премии – “Учителя важны”.

В этом году премию вручали в четвертый раз.