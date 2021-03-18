Учащихся, которые завершают получения начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о “режиме чрезвычайной ситуации”.

“Соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием”, – говорится в сообщении.

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись “освобожден (а)”, отмечают в Минобразования.

“Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19. Решение вступит в силу в день его опубликования в “Официальном вестнике Украины”, – говорится в сообщении.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это оценка результатов обучения учащихся по ключевым предметам в школе. Она фиксирует качество среднего образования в 4-м, 9-м и 11-м классах. ГИА влияет на средний балл аттестата, который, в свою очередь, учитывается при расчете конкурсного балла при поступлении.