В Кривом Роге (Днепропетровская область) полицейский наколол бездомную собаку на вилы и швырнул ее в костер. За это он теперь предстанет перед судом.

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 2 марта 2019 года.

“Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну, на расстояние около 2 метров, подошел бездомный пес и начал лаять. Правоохранитель, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животное спасли очевидцы происшествия”, – отмечается в сообщении.

Следствие по данному делу уже завершено. Обвинительное заключение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции направлено в суд. Он обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщает “Первый городской”, пса по кличке Чейз удалось выходить. Его задние лапки остались парализованными, поэтому он передвигается на инвалидной колясочке. Также у животного остались проблемы с почками. Лечением животного занимались активисты.