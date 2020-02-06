Об этом сообщили в пресс-службе УГО.
“Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Также пресс-служба УГО опубликовала фото, на которых продемонстрировала, что находилось под пиджаком охранника.
Как сообщалось ранее, народный депутат Максим Саврасов (“Европейская Солидарность”) заявил, что в зале заседаний Верховной Рады Украины сегодня был замечен охранник с оружием, опубликовав соответствующее фото.
Согласно источникам #Букв, это была охрана первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
- Сегодня Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На утреннем заседании уже дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.