Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два сезона английский ФК "Манчестер Сити". Клуб завышал информацию о доходах в свой отчетах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что такое решение связано с выводами независимой Арбитражной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Арбитражная палата установила, что футбольный клуб “Манчестер Сити” в течение 4 лет завышал информацию о своих доходах.

“Арбитражная палата установила, что футбольный клуб “Манчестер Сити” допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового “фэйр-плей” УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012-2016 годах”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Арбитражная палата также установила, что клуб не содействовал расследованию этого факта, а это — нарушение регламента. В связи с этим на клуб были наложены дисциплинарные меры в виде штрафа и отстранения от участия в соревнованиях УЕФА на ближайших два сезона.

“Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб “Манчестер Сити” и определила, что он должен быть отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона (то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн евро“, — отметили в УЕФА.

Клуб имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Как сообщили в пресс-службе “Манчестер Сити“, клуб намерен воспользоваться этой возможностью в ближайшее время.

“Клуб как можно скорее хочет вынести беспристрастное решение, следовательно, при первой же возможности начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде”, — отметили в Клубе.

Также в “Манчестер Сити” заявили, что это решение их “разочаровало, но не удивило”, а сам процесс по их мнению был “предвзятым”.