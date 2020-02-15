Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что такое решение связано с выводами независимой Арбитражной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Арбитражная палата установила, что футбольный клуб “Манчестер Сити” в течение 4 лет завышал информацию о своих доходах.
“Арбитражная палата установила, что футбольный клуб “Манчестер Сити” допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового “фэйр-плей” УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012-2016 годах”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Арбитражная палата также установила, что клуб не содействовал расследованию этого факта, а это — нарушение регламента. В связи с этим на клуб были наложены дисциплинарные меры в виде штрафа и отстранения от участия в соревнованиях УЕФА на ближайших два сезона.
“Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб “Манчестер Сити” и определила, что он должен быть отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона (то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн евро“, — отметили в УЕФА.
Клуб имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Как сообщили в пресс-службе “Манчестер Сити“, клуб намерен воспользоваться этой возможностью в ближайшее время.
“Клуб как можно скорее хочет вынести беспристрастное решение, следовательно, при первой же возможности начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде”, — отметили в Клубе.
Также в “Манчестер Сити” заявили, что это решение их “разочаровало, но не удивило”, а сам процесс по их мнению был “предвзятым”.
- Напомним, в 2017 году “Манчестер Юнайтед” возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира, обойдя по стоимости “Реал” (Мадрид).