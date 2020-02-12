Украинская неделя моды подвела итоги сезона проектом New Names, который существует в рамках UFW с 2003 года и выпустил в мировой fashion десятки известных и успешных сегодня украинских дизайнеров.

#Буквы рассказывают о тех, за кем стоит пристально следить – будущем украинской моды. Ниже – о лучших коллекциях последнего дня.

Panove

Основой коллекции дизайнера Ирины Лукьяновой стали экологичные вещи из льна, хлопка и тенсела бело-синей палитры с вкраплениями бежевого и голубого, которые были сделаны с мыслью слиться в гармонии с природой.

Дебютантка UFW продемонстрировала умение работать с таким прихотливым и легкомнущимся материалом, как лен: в свете софитов, который обнажает все недостатки, на нем не было видно ни одной складки (а молодые дизайнеры часто грешат этим, позволяя выпускать на подиум не выглаженные вещи, что однозначно портит первое впечатление). Единственные складки, на которые обращаешь внимание, – это сложенные на манер японского оригами драпировки, экспериментальные конструкторские разработки и многослойность, которые были выдержаны во всех 14 образах, что сделало коллекцию стройной и цельной.

Не смущал даже тот факт, что вещи больше летние, чем зимние. Но кто не ездит отдыхать зимой в Тайланд и на Бали?

Sidletsky

Коллекция Sidletsky оставила приятные впечатления от увиденного, за созданием которой стоит молодой дизайнер, спевший оду женской эмансипации и провозгласивший свободу от стереотипов. Под стать идеи были и просторные брюки в паре с оверсайз-сорочками, и разлетающиеся подолы платьев и юбок с разрезами от бедра.

Жакет с акцентом на талии и плечах или единственное в коллекции белоснежное пальто намекали на сильную и нежную женщину одновременно и скроены были с любовью к изгибам женского тела.

Правда, во всю эту эмансипированную реальность дизайнера не вписывались высоченные каблуки, ограничивающие физическую свободу женщины в прямом смысле слова: одна из моделей передвигалась на них еле переставляя ноги. Невысокий устойчивый каблук, также продемонстрированный на подиуме, – пожалуй, оптимальное решение.

Iron Thread

Эта коллекция закрыла Украинскую неделю моды на очень оптимистичной и вдохновляющей ноте. Это было настоящее шоу, на котором дизайнер говорил о важных с аудиторией вещах посредством всех доступных ему инструментов: тревожного постапокалиптичного саундтрека, клубов дыма, стелющегося низко по подиуму, защитных масок на лице, которые выглядели ультра fashionable, видеотизера, прокрученного перед шоу на экране.

Дизайнер говорил о нашей планете и пожарах, проблемах которые с каждым годом нарастают, уничтожая гектары нашей флоры и фауны. Один из последних примеров – Австралия, которая принесла много боли, потерь и стала для всех нас поводом задуматься о будущем. Каким оно будет? Человечеству нужно быть всегда начеку: когда нарушается баланс в природе и страдает одно из его звеньев, это может обрести непредсказуемые последствия. Гуляющий по планете коронавирус, к которому никто не был готов, – тому лишь одной из доказательств.

В этом смысле защитные маски Iron Thread смотрелись на подиуме, что называется, на злобу дня. Чтобы разбудить и расшевелить человечество, темнокожий дизайнер, впервые оказавшийся на подиуме UFW, использовал яркие сигнальные цвета, этнические принты и необычные цветовые эффекты, которая прямо намекали на африканский бэкграунд. Идею усиливали дизайнерские находки, вроде рюкзаков и портфелей, вшитых в спину курток или напоминающих жилет. Это было красивое и глубокое шоу, с которого каждый ушел с правильными размышлениями о будущем.