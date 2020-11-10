Детали опубликованы на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана. Также об этом сообщается на сайте Кремля.
“Миротворческий контингент” РФ будут разворачивать параллельно с выводом армянской армии с территорий Нагорного Карабаха.
Согласно тексту соглашения, опубликованному на сайте азербайджанского МИД:
• Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.
• До 20 ноября 2020 года Агдамский район будет возвращен Азербайджану.
• Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается “миротворческий контингент” Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
• “Миротворческий контингент” РФ разворачивается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон (ни Армения, ни Азербайджан) не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение этого положения.
• В целях контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
• Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а к 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией, остается под контролем российского “миротворческого контингента”.
• В ближайшие три года будет определен план нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского “миротворческого контингента” для охраны этого маршрута.
• Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
• Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
• Проводится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
• Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.
• Будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Читайте также:
Армения объявила о подписании заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении войны в Карабахе
Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, “миротворческий контингент” РФ уже размещается в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает и российское агентство “ТАСС” со ссылкой на минобороны РФ. Согласно последним данным на территорию Нагорного Карабаха уже вылетели 12 самолетов с “российскими миротворцами”.
На борту Ил-76, кроме военных, находятся также “материальные средства и бронетранспортеры”.
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Такое заявление он сделал в своем послании во время церемонии подписания документа о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает “Радио Азатутюн”.
“В Карабахе в миротворческом центре будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие”, – отметил Алиев
Он выразил уверенность в том, что “в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном” “ставится точка”.
Президент Азербайджана подчеркнул “особую роль” России и поблагодарил эту страну за “личное участие”. Кроме того, он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за “активное участие в политическом урегулировании конфликта”.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 19 октября Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила вооруженные силы Армении в нападении на нефтепровод Баку-Новороссийск. В Ереване обвиняют Баку во лжи.
- Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с полуночи воскресенья, 18 октября.
- 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.