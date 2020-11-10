Соглашение Азербайджана, Армении и России по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе предусматривает развертывание российского "миротворческого контингента".

Детали опубликованы на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана. Также об этом сообщается на сайте Кремля.

“Миротворческий контингент” РФ будут разворачивать параллельно с выводом армянской армии с территорий Нагорного Карабаха.

Согласно тексту соглашения, опубликованному на сайте азербайджанского МИД:

• Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

• До 20 ноября 2020 года Агдамский район будет возвращен Азербайджану.

• Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается “миротворческий контингент” Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

• “Миротворческий контингент” РФ разворачивается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон (ни Армения, ни Азербайджан) не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение этого положения.

• В целях контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

• Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а к 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией, остается под контролем российского “миротворческого контингента”.

• В ближайшие три года будет определен план нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского “миротворческого контингента” для охраны этого маршрута.

• Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

• Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

• Проводится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

• Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.

• Будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

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Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, “миротворческий контингент” РФ уже размещается в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает и российское агентство “ТАСС” со ссылкой на минобороны РФ. Согласно последним данным на территорию Нагорного Карабаха уже вылетели 12 самолетов с “российскими миротворцами”.

На борту Ил-76, кроме военных, находятся также “материальные средства и бронетранспортеры”.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Такое заявление он сделал в своем послании во время церемонии подписания документа о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает “Радио Азатутюн”.

“В Карабахе в миротворческом центре будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие”, – отметил Алиев

Он выразил уверенность в том, что “в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном” “ставится точка”.

Президент Азербайджана подчеркнул “особую роль” России и поблагодарил эту страну за “личное участие”. Кроме того, он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за “активное участие в политическом урегулировании конфликта”.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.