Еврокомиссия начала углубленное антимонопольное расследование в отношении Google в связи с приобретением корпорацией компании-производителя фитнес-браслетов Fitbit.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В ноябре 2019 стало известно, что корпорация Google достигла соглашения о приобретении компании Fitbit Inc., специализирующаяся на производстве переносной электроники, в частности, фитнес-браслетов. Общая сумма сделки составляет $2,1 млрд ($ 7,35 за акцию). Сделка, как ожидается, будет закрыта в 2020 году.

Представители Fitbit уверяли, что данные о здоровье и спортивных достижениях пользователей не будут использованы Google в рекламных целях. Это же подтверждали и в корпорации Google.

Согласно взятым Google обязательствами, компания должна создать отдельную базу для данных с фитнес-браслетов и ограничить их использование в рекламных целях. Однако Комиссия считает, что этого недостаточно для того, чтобы устранить риски.

Во вторник, 4 августа, Европейская комиссия сообщила, что начала углубленное расследование сделки. Предварительное расследование показало, что Google доминирует в поставках рекламных услуг в странах Европейского экономического пространства (за исключением Португалии) и занимает сильную позицию на рынке услуг по показу рекламы в Интернете в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

По мнению антимонопольного органа, сделка может укрепить позиции компании, создать барьеры для конкурентов Google и нанести ущерб рекламодателям, которые столкнутся с завышенным ценам и будут иметь меньше выбора.

“Комиссия обеспокоена тем, что это еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы за счет увеличения и без того огромного объема данных, которые Google может использовать для персонализации рекламы, которую она отражает”, — отметили в ЕК.

Комиссия должна завершить расследование и принять решение до 9 декабря 2020 года.