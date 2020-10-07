Во вторник, 7 октября, в Брюсселе состоялся двусторонний саммит между Украиной и Европейским Союзом, по итогам которого были подписаны ряд соглашений и сделаны важные заявления.

#Буквы рассказывают о ключевых итогах саммита.

22-й по счету саммит между Европейским союзом и Украиной стал первым двусторонним саммитом, который состоялся в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Как отметил в ходе совместной итоговой пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, на саммите обсуждались 3 ключевых направления отношений Украины с ЕС: 1. Пандемия коронавируса COVID-19. 2. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и программа реформ. 3. Внешняя политика и политика безопасности.

По итогам встречи было принято совместное заявление, из которого можно выделить следующие ключевые пункты:

1. Евросоюз подтвердил свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Была подтверждена “неизменная приверженность” укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

2. ЕС и Украина будут сотрудничать “над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 по доступным ценам”.

3. Евросоюз согласовал выделение Украине 190 млн евро для борьбы с коронавирусом, о чем также сообщил на пресс-конференции Шарль Мишель. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 млрд евро экономической помощи.

“Мы должны вместе бороться с COVID-19, как единое глобальное сообщество. Вот почему ЕС мобилизовал пакет поддержки в размере 190 млн евро в дополнение к 1,2 млрд евро, выделенным в виде макрофинансовой помощи. И это самая большая поддержка для нашего восточного соседа “, – подчеркнул Мишель.

Он уточнил, что Владимир Зеленский предложил сотрудничество в производстве будущей вакцины от коронавируса. В ЕС “готовы более конкретно изучить, как можно вместе достичь большего количества целей”.

4. Европейский Союз признает европейские устремления Украины. В ЕС подтвердили приверженность “укреплению политической ассоциации и экономической интеграции” с нашей страной (в частности, путем продолжения тесного сотрудничества в сферах укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки “зеленой” и цифровой трансформации).

5. В ЕС напомнили о необходимости выполнения условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи, “включая сильный и независимый Национальный банк Украины”.

6. В ЕС “признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий”. В частности, Брюссель приветствовал начало проведения земельной реформы в Украине, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации, а также начало работы Высшего антикоррупционного суда.

При этом в совместном заявлении говорится о необходимости ускорения и усиления усилий Украины в реформировании судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей), а также в сфере борьбы с коррупцией (“обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты”).

“Мы приветствовали обновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов (“деолигархизация”). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине”, – отмечается в заявлении.

7. Евросоюз продолжит помогать Украине противодействовать гибридным угрозам и дезинформации, в частности, со стороны России, – “путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины”. В связи с этим ЕС и Украина договорились запустить формат кибердиалогов.

8. Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной. Его полноценное функционирование должно возобновиться после пандемии коронавируса.

“Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформам. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия”, – говорится в заявлении.

9. Украина и Евросоюз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно совместному заявлению, стороны ожидают “дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации”.

Это планируется осуществлять в следующих сферах: цифровой рынок (речь идет о приближении к Единому цифровому рынку ЕС); телекоммуникации; защита окружающей среды, борьба с изменениями климата; финансовое сотрудничество; права интеллектуальной собственности; государственные закупки; санитарные и фитосанитарные стандарты; совместное авиационное пространство; энергосфера (речь идет об интеграции в энергетический рынок ЕС на основе имплементации обновленного приложения к Соглашению об ассоциации); программы в сфере образования.

Стороны договорились “осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения”.

10. Брюссель осудил нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России, незаконную аннексию Крыма, милитаризацию полуострова, серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове. В ЕС призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников на оккупированные территории Украины, немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины, включая крымско-татарских активистами. Также в ЕС заверили в сохранении санкционного режима против РФ.

11. В ЕС подтвердили “полную поддержку усилий “нормандского формата”, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине”. Брюссель призвал Россию нести ответственность за сохранение режима прекращения огня на Донбассе, а также “использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей” и обеспечения свободного доступа ОБСЕ на оккупированные территории.

12. В ЕС настаивают на установлении истины и привлечении к ответственности виновных в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Брюссель призвал РФ взять на себя ответственность в данном вопросе.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Что было подписано на саммите

В рамках саммита Украина-ЕС между сторонами были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро.

Среди них три соглашения с Евросоюзом и два – с Европейским инвестиционным банком.

С ЕС были подписаны следующие соглашения:

• 10 млн евро в рамках соглашения “Климатический пакет для стабильной экономики в Украине”. Деньги будут направлены на различные мероприятия по развитию экономики.

• 30 млн евро в рамках “Программы ЕС “Крепкие регионы” будут выделены на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса и российской агрессии.

• 20 млн евро будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

С Европейским инвестиционным банком были заключены такие соглашения:

На 300 млн евро в рамках соглашения о финансировании проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине”. Деньги будут направлены на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине.

На 30 млн евро займа, что предусмотрены гарантийным соглашением “Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)”. Деньги пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове), а также 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.