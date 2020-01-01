Уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет введена с 1 июля 2020 года, а не с 1 января.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что с 1 января в Украине вводится уголовная ответственность за вождение в пьяном виде. Но это не соответствует действительности, так как 18 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка, в котором и прописала данная ответственность.

“Этот документ переносит на 1 июля 2020 дату вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка”, – отмечается в законе.

Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако не все правоохранительные органы, которым подследственны уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Новая дата – 1 июля – “поможет избежать рисков … и позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений”.