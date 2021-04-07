Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возобновлении работы предприятий и заведений сферы обслуживания, поскольку в стране уже вакцинировали более четверти населения.

Об этом венгерский премьер сообщил в Facebook, подробнее пишет агентство Reuters.

По его словам, за месяц Венгрии удалось в 2,5 раза увеличить количество вакцинированных.

“Мы уже год живем в условиях, напоминающих военное время, с ограничениями, комендантским часом и личными потерями. Вирус начал войну против нас, и единственное оружие, которое обещает победу, – это вакцина. За последний месяц мы увеличили вакцинацию в 2,5 раза, поэтому с завтрашнего дня магазины могут снова открыться, а услуги – возобновить работу”, – заявил Орбан.

В то же время отели пока останутся закрытыми. Рестораны, согласно новым правилам, могут работать только на вынос или доставку.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе Венгрия сообщила о рекордных количествах смертей от коронавируса, а врачи рассказали, что больницы переполнены.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Венгрии за несколько недель зафиксирован самый высокий в мире еженедельный показатель смертности на душу населения.

Правительство заявило, что его система здравоохранения находится в крайне тяжелом состоянии, несмотря на вакцинацию пятой части населения. В понедельник в больнице находилось около 12000 пациентов с коронавирусом, более 1400 из них были на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Венгерское правительство также провело вакцинацию среди большинства граждан на душу населения в Европейском союзе и импортировало самое большое количество доз вакцины в ЕС на душу населения.

При этом местные врачи назвали преждевременным решение о спешном открытии предприятий и сферы обслуживания.