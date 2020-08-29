Covid-19 Украина

обновлено 29.08.2020 в 08:03

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Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев

Власти Венгрии приняли решение с 1 сентября закрыть границы для иностранцев для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Суббота, 29 августа 2020, 08:01

Об этом сообщает Reuters.

Жители Венгрии, возвращающиеся в страну, должны будут обязательно отправляться на карантин или же сдать два негативных теста на коронавирус.

В то же время, несмотря на закрытие границ, власти разрешат транзит через страну, а также поездки дипломатов и проезд военных конвоев. Полный список исключений обещают опубликовать позже.

Глава Офиса премьер-министра Гергель Гуляш отметил, что решение о закрытии границ приняли в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были завезены из-за границы.

В пятницу в Венгрии было зарегистрировано 132 новых случая заражения COVID-19 – это самый высокий ежедневный показатель с пика пандемии. Всего в стране зарегистрировано 5511 случаев коронавируса и 614 смертей.

  • Ранее сообщалось, что с 28 августа по 28 сентября иностранные граждане не имеют права на въезд в Украину. Но существует перечень исключений.
Теги: COVID19, іноземці, граница, Коронавирус, Угорщина

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