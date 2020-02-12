«Угрозы» Зеленскому: ГБР вручает подозрение нардепу Софии Федине

Под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) собрался митинг в поддержку народного депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федине, которую вызвали в ГБР для вручения подозрения из-за якобы угрозы в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

Сама Федина на митинге заявила: “Дело против меня, других ветеранов и волонтеров – это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить те среды, которые борются за независимую Украину. Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!”

Поддержать Федину пришли неравнодушные граждане и активисты. Присутствует и народный депутат Артур Герасимов.

Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за Незалежну Україну. Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає! Софія Федина під ДБР. Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 12 лютого 2020 р.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Ирина Фриз заявила, что, согласно статье 34 Конституции Украины, Федина имела право и выразила критическое суждение в адрес Зеленского.

“Украина, которая шестой год противостоит военной агрессии России, имеет “пострадавшего” от слов двух женщин главнокомандующего/президента Зеленского. Оксюморон, но факт. Тот, кто боится в Украине слова, завершает карьеру близ Ростова”, – написала в Facebook Ирина Фриз.

Фото: Ирина Фриз