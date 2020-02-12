«Угрозы» Зеленскому: ГБР вручает подозрение нардепу Софии Федине

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.
Сама Федина на митинге заявила: “Дело против меня, других ветеранов и волонтеров – это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить те среды, которые борются за независимую Украину. Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!”
Поддержать Федину пришли неравнодушные граждане и активисты. Присутствует и народный депутат Артур Герасимов.
Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за Незалежну Україну.
Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!
Софія Федина під ДБР.
Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 12 лютого 2020 р.
Нардеп от “Европейской Солидарности” Ирина Фриз заявила, что, согласно статье 34 Конституции Украины, Федина имела право и выразила критическое суждение в адрес Зеленского.
“Украина, которая шестой год противостоит военной агрессии России, имеет “пострадавшего” от слов двух женщин главнокомандующего/президента Зеленского. Оксюморон, но факт. Тот, кто боится в Украине слова, завершает карьеру близ Ростова”, – написала в Facebook Ирина Фриз.
Фото: Ирина Фриз
Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.
“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.
1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что народному депутату Софии Федине грозит арест, если лингвистическая экспертиза подтвердит, что она угрожала президенту Владимиру Зеленскому.
- 6 февраля следователи Госбюро расследований сообщили волонтеру Марусе Зверобой о подозрении в угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому.
- 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО, военнослужащей Вооруженных сил Украины Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.