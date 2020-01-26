Десять простых мер предосторожности, которые могут защитить от заражения коронавирусом nCoV2019, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом для издания Foreign Policy пишет Лори Гарретт – бывший старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям и писатель-лауреат Пулитцеровской премии.

Новый коронавирус распространился не только на материковом Китае, но и по всему миру, паника усиливается.

Эту эпидемию можно было бы довольно легко взять под контроль три недели назад, если бы власти Китая были более открыты в информировании мирового общества и предприняли быстрые действия. Но сейчас уже слишком поздно, и этот вирус распространяется по всему миру. Поскольку нет вакцины или лечения для nCoV2019, медики вынуждены прибегнуть к протоколам лечения другого коронавируса – SARS 2003 года. А это значит, что целые города должны быть отрезаны от сообщения, а население страны должно быть ограничено в передвижении, чтобы предотвратить распространение болезни. Поэтому неудивительно, что может быть введен запрет на выезд из Пекина.

Люди по всему миру напуганы и паника усилится в ближайшие дни.

Но при этом есть очень простые меры предосторожности, которые могут защитить от заражения:

1. Когда выходите из дома, надевайте перчатки – зимние варежки или перчатки – держитесь в них за поручни в метро, ​​автобусах и общественных местах.

2. Если необходимо снять перчатки, возможно, чтобы пожать руку или пообедать, не трогайте после свое лицо или глаза, независимо от того, насколько сильно что-то чешется. Держите руки подальше от контакта с лицом. И прежде чем надеть перчатки, тщательно вымойте руки с мылом и теплой водой, протирая пальцы. Надень свои перчатки.

3. Ежедневно меняйте перчатки, тщательно их стирайте.

4. Маски бесполезны при ношении на улице и могут быть не очень полезны даже в помещении. Использовать одну и ту же маску изо дня в день не просто бесполезно, а очень плохо, ведь на ней оседает огромное количество бактерий. Я редко ношу маски во время эпидемий. Вместо этого я держусь подальше от толпы и держусь на расстоянии полметра от отдельного человека. Если кто-то кашляет или чихает, я прошу его надеть маску – чтобы защитить меня от потенциально зараженной жидкости. Не обменивайтесь рукопожатием и не обнимайте людей – вежливо говорите, что вам лучше не вступать в тесный контакт во время эпидемии.

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5. Дома немедленно уберите все полотенца из ванных комнат и кухни и замените их чистыми полотенцами с именами каждого члена семьи. Попросите всех в своем доме пользоваться только своими полотенцами и никогда не трогать других членов семьи. Стирайте все полотенца два раза в неделю. Влажные полотенца прекрасная почва для вирусов, таких как простуда, грипп и, да, коронавируса.

6. Будьте осторожны с дверными ручками. Если есть возможность открывать и закрывать двери, используя локти или плечи, сделайте это. Надевайте перчатки, чтобы повернуть ручку двери, или вымойте руки после прикосновения к ней. Если кто-то в вашем доме заболел, регулярно мойте дверные ручки. Точно так же будьте осторожны с лестничными перилами, рабочими столами, сотовыми телефонами, игрушками, ноутбуками – с любыми предметами, которые можно держать в руках. Пока вы работаете только со своими личными объектами, вы будете в порядке, но если вам нужно взять чужой сотовый телефон или использовать чужую компьютерную клавиатуру, будьте внимательны, не касайтесь своего лица, и немедленно вымойте руки после каждого контакта.

7. Если вы делитесь едой, не используйте свои личные столовые приборы и посуду. Попросите своих детей никогда не пить из чужих чашек или из контейнера с общей жидкостью. В Китае принято готовить несколько блюд, а затем все присутствующие за столом своими личными палочками накладывают себе еду: не делайте этого, пока эпидемия не закончится. Поместите ложки для сервировки в каждое блюдо. Тщательно мойте всю еду и посуду между приемами пищи и избегайте ресторанов, в которых не соблюдаются правила гигиены.

8. Не покупайте, не забивайте и не употребляйте в пищу живое животное или рыбу, пока не станет известно, какой вид был источником вируса.

9. Если позволяет погода проветривайте помещения. Вирус не может задерживаться в хорошо проветриваемом помещении.

10. Наконец, если вы ухаживаете за другом или членом семьи, у которого лихорадка, всегда надевайте плотно облегающую маску. Надевайте ее на больного человека (если его не тошнит). Когда вы заменяете старую грязную маску с лица вашего друга или близкого человека, наденьте латексные перчатки. В перчатках также вымойте лицо пациента теплой водой с мылом, протрите бумажным полотенцем.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.