Венгрия первой в ЕС начала вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Венгрия начала введение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Спасительную инъекцию получили работники больниц Будапешта.

Первой партии вакцины достаточно для прививки 4875 человек. Вакцины были доставлены в Будапешт с полицейским конвоем.

Первые прививки проводятся в главном центре COVID-19 в Будапеште, а также в Центральной больнице Дель-Пешт. Первой вакцинированной в Венгрии стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

По состоянию на субботу Венгрия сообщила о 315 362 случаев заболевания COVID-19 с 8951 смертью. Более 6000 человек до сих пор находятся в больнице.

Перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули у всі країни Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра, 27 грудня.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 в країнах Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.

24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.

23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.