Covid-19 Украина

обновлено 26.12.2020 в 16:02

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Венгрия первой в ЕС начала вакцинацию от коронавируса

Пока Европейский союз готовится к старту вакцинации от коронавируса, который запланирован на 27 декабря, Венгрия решила опередить своих государств-побратимов.

Суббота, 26 декабря 2020, 16:48

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Венгрия начала введение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Спасительную инъекцию получили работники больниц Будапешта.

Первой партии вакцины достаточно для прививки 4875 человек. Вакцины были доставлены в Будапешт с полицейским конвоем.

Первые прививки проводятся в главном центре COVID-19 в Будапеште, а также в Центральной больнице Дель-Пешт. Первой вакцинированной в Венгрии стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

По состоянию на субботу Венгрия сообщила о 315 362 случаев заболевания COVID-19 с 8951 смертью. Более 6000 человек до сих пор находятся в больнице.

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Теги: вакцинация, ЄС, Коронавирус

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