Во вторник, 15 декабря, Венгрия внесла поправки в определение семьи в свою конституцию. Это решение фактически наложило запрет на усыновление детей для однополых пар.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В конституции страны указано, что семья “основана на браке и отношениях между родителями и детьми.

“Мать – женщина, отец – мужчина”, – указано в поправках.

Также конституция требует, чтобы дети в Венгрии воспитывались в консервативном духе.

“Венгрия защищает право детей на идентификацию своего пола при рождении и обеспечивает их воспитания на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре”, – говорится в конституции.

Отметим, что в Венгрии не были узаконены однополые браки. Однако они существовали в виде гражданского союза. Лесбийская или гомосексуальная пара могла усыновить детей, но только тогда, когда один партнер подавал заявку на усыновление, как одинокая личность.

Теперь одинокий человек может получить одобрение на усыновление ребенка только от министра по делам семьи. Сейчас эту должность занимает Каталин Новак. Она известна своей позицией по традиционной модели семьи.

Венгерские правозащитники уже раскритиковали это решение и призвали европейских лидеров повлиять на ситуацию.