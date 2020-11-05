На территории Венгрии с 01:00 до 06:00 по киевскому времени введен комендантский час из-за стремительного распространения коронавируса. Также власти Венгрии ввели дополнительные ограничения относительно пересечения границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время действия чрезвычайной ситуации въезд в Венгрию разрешен лицам, которые:

постоянно или временно живут в Венгрии;

официально работают на территории Венгрии;

преследуют цель трудоустройства при наличии соответствующих документов;

направляются к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием отеля.

Дополнительные ограничения не касаются водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. Тем не менее они должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.