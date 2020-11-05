Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Во время действия чрезвычайной ситуации въезд в Венгрию разрешен лицам, которые:
- постоянно или временно живут в Венгрии;
- официально работают на территории Венгрии;
- преследуют цель трудоустройства при наличии соответствующих документов;
- направляются к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием отеля.
Дополнительные ограничения не касаются водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. Тем не менее они должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.
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