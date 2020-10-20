Министерство иностранных дел Украины обратилось в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку действиям венгерских чиновников, которые проводили политическую агитацию во время визитов на Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

“Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая является неприемлемой в межгосударственных отношениях”, – заявили в ведомстве.

Также в МИД надеются, что власти Венгрии понимают важность верховенства права и больше не позволят себе действовать вопреки законам Украины.

19 октября общественная организация “ОПОРА” опубликовала доказательства незаконной политической агитации венгерских чиновников во время визитов на Закарпатье. Так, 8-9 октября государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи агитировал местных жителей голосовать за “Партию венгров Украины”. Юристы “ОПОРЫ” констатировали, что действия Потапи нарушают правила проведения агитации на территории Украины.