Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

“УЕФА объявил сегодня, что игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.

Данная норма будет применяться ко всем матчам УЕФА.

Отмечается, что это решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

Напомним, что ранее французские власти призвали воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.