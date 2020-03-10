Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
“УЕФА объявил сегодня, что игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.
Данная норма будет применяться ко всем матчам УЕФА.
Отмечается, что это решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.
Напомним, что ранее французские власти призвали воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.