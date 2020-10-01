УЕФА разрешила проводить международные матчи со зрителями на трибунах

Об этом Андрей Павелко сообщил в Facebook.

Стадионы смогут быть заполнены на 30%.

“Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК “Олимпийский”, как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители! Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы! Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках”, – написал президент Украинской ассоциации футбола.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское “Динамо” попало в группу G, где сыграет против туринского “Ювентуса”, “Барселоны” и венгерским “Ференцварошем”.

Донецкий “Шахтер” в групповом раунде померяется силами с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и немецкой “Боруссией”

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября. “Шахтер” и “Динамо” будут проводить домашние матчи на стадионе НСК “Олимпийский” в Киеве.