Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Манчестер Сіті" та "Челсі" пройде на стадіоні "Драгау" в Порту, а не на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі, як планувалося.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Зазначається, що рішення про перенесення було зроблено після того, як уряд Великобританії вніс Туреччину до червоного списку країн з високим рівнем поширення інфекції. Тобто англійські вболівальники не змогли б поїхати на фінал через транспортні обмеження.

Остаточну кількість глядачів на фіналі буде затверджено за підсумками нарад з португальською владою.

Вболівальники фіналістів зможуть купити квитки за стандартною процедурою через свої клуби. Реалізація квитків через клуби (по шість тисяч квитків для кожного фіналіста) почнеться найближчим часом. Продаж квитків для нейтральних уболівальників стартує 24 травня.