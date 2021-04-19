Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Рішення прийнято після масштабних консультацій з членами європейської футбольної родини. Минулої п’ятниці його одноголосно підтримали рада Асоціації європейських клубів (АЕК) і Комітет УЄФА з клубних змагань, в який входять представники клубів.

Кількість учасників Ліги чемпіонів УЄФА збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться звичного групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (п’ять вдома, п’ять в гостях).

Вісім кращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто займе місця з 9-го по 24-е, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися в 1/8 фіналу до восьми найсильніших.

Подібним чином також зміниться формат Ліги Європи УЄФА (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій УЄФА (6 матчів на загальному етапі). За підсумками подальших дискусій і домовленостей, кількість учасників загального етапу двох цих турнірів також може збільшитися до 36.

Ліга чемпіонів УЄФА залишиться відкритою. Команди, як і раніше будуть потрапляти до неї в залежності від виступів у внутрішніх змаганнях.

Одне з додаткових місць отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п’ятий рядок в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Тобто кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п’яти.

Два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п’ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи або до Ліги конференцій.

Всі матчі до фіналу як і раніше будуть проводитися в середині тижня, визнаючи тим самим важливість календаря внутрішніх змагань по всій Європі.